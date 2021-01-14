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Ekonomi

EBRD, 2020'de 1,7 milyar avro ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl 1,7 milyar avro ile ülkeler arasında en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı.

Gökhan Kurtaran   | 14.01.2021
EBRD, 2020'de 1,7 milyar avro ile en büyük yatırımı Türkiye'ye yaptı

Londra

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) yapılan açıklamada, Banka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damga vurduğu 2020'de Türkiye ekonomisine destek verdiği belirtildi. 

Banka'nın, Türkiye'deki yatırımlarını 700 milyon avro artırarak 33 projeye toplam 1,7 milyar avro yatırım yaptığı bildirilen açıklamada, 2019'da EBRD'nin Türkiye'de 35 projeye 1 milyar avroluk yatırım yaptığı hatırlatıldı.

Faaliyet gösterilen ülkelerin tamamında geçen yıl 411 projeye toplam 11 milyar avroluk yatırım yapıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, en fazla yatırım yapılan ülke konumunda olduğu vurgulandı.

"2021'de odağımız, şirketlerin daha güçlü ve sürdürülebilir olmasına yardımcı olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin, bu zor zamanlarda müşterilerine ve yatırım yaptığı ekonomilere desteğini artırdığını belirterek, "Türkiye'de temel tıbbi ekipmanların satın alınması için acil finansman sağladık ve kriz boyunca özel sektör operasyonlarının, büyüme ve sürdürülebilirlik planlarının salgın nedeniyle aksamaması için yardımcı olduk." ifadesini kullandı.

Tuerkner, 2021 planlarına ilişkin de "2021'de odak noktamız, sadece şirketlerin krizde hayatta kalmalarını desteklemek değil, aynı zamanda daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıda olmalarına yardımcı olmak olacak. Salgının üstesinden gelmek için çalışırken, dünyanın en büyük riskini, iklim değişikliğini unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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