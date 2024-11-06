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Ekonomi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 2025 bütçesine 40,8 milyar liralık pay

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden genel bütçeye verecekleri pay, gelecek yıl 40 milyar 821 milyon lira olarak hesaplandı.

Arife Yıldız Ünal, Erhan Cihan Ünal  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan 2025 bütçesine 40,8 milyar liralık pay

Ankara

AA muhabirinin, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelecek dönemde genel bütçeye verecekleri paylar belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kurumların gelecek yıl bütçeye 40 milyar 821 milyon lira, 2026'da 75 milyar 136 milyon lira, 2027'de ise 127 milyar 635 milyon lira aktarması planlanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 38 milyar 250 milyon lirayla bütçeye en fazla pay aktaracak kurum oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 593 milyon lira, Kamu İhale Kurumu (KİK) 268 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 100 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 70 milyon lira, Rekabet Kurumu 40 milyon lira genel bütçeye pay sağlayacak.

2025 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumların genel bütçeye verecekleri paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM (TL)
BTK38.250.000.000
BDDK1.500.000.000
SPK593.000.000
KİK268.000.000
EPDK100.000.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu70.000.000
Rekabet Kurumu40.000.000
RTÜK0
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu0
Kişisel Verileri Koruma Kurumu0
Nükleer Düzenleme Kurumu0
Toplam40.821.000.000
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