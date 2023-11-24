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Ekonomi

Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı

Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini karaya çekti.

Soner Şen  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca ilçesinde balıkçılar, Valilik tarafından fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

Bazı balıkçılar, teknelerini karaya çekti.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yarın ve pazar günü beklenen fırtınaya karşı önlem aldıklarını söyledi.

Karakaş, hafta sonu etkili olan fırtına nedeniyle zarar gördüklerini dile getirerek, "Geçen seferki fırtına nedeniyle balıkçılar olarak tedirgin vaziyetteyiz. Geçen seferki gibi fırtına olursa yapabilecek fazla bir şey yok. Sadece teknelerimizi korumaya alıyoruz." dedi.

Önceliğin can güvenliği olduğunu vurgulayan Karakaş, "Malzemelerimizi sağlam yerlere aldık. Teknelerimizi karaya çıkardık. Denizde fazla teknemiz kalmadı. Hayırlısıyla kazasız belasız atlatırız." diye konuştu.

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