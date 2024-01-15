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Ekonomi

Dünyanın en zengin beş iş insanı 2020’den beri servetlerini ikiye katladı

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en zengin beş iş insanının 2020'den beri servetlerini iki katından fazla artırdığını, buna karşılık beş milyar insanın daha da yoksullaştığını belirtti.

Bahattin Gönültaş  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Dünyanın en zengin beş iş insanı 2020’den beri servetlerini ikiye katladı

Davos

Oxfam'ın, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık toplantısında yayımlanan “Inequality Inc” (Eşitsizlik Inc) başlıklı raporu, dünyanın en büyük 10 şirketinden 7'sini bir milyarderin yönettiğini ya da bu şirketlerde ana hissedar konumunda olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en zengin beş kişisinin (Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg) toplam servetinin 2020’den beri 464 milyar dolar (yüzde 114) artarak 869 milyar dolara ulaştığı bildirilen raporda, servetlerdeki artışın saat başına 14 milyon dolara denk geldiği vurgulandı. Raporda, buna karşılık, 2020'den bu yana dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık beş milyar insanın ücretlerinin ise reel olarak yüzde 0,2 azaldığını kaydedildi.

En büyük 148 şirketin 3 yıllık ortalamaya göre yüzde 52 artışla 1,8 trilyon dolar kar elde ettiği tahmininde bulunulan Oxfam'ın raporunda, bunun da enflasyonun reel ücretleri eritmesi nedeniyle milyonlarca işçi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalırken hissedarlara yüklü ödemeler yapılmasına olanak tanıdığı ifade edildi.

Raporda, kurumsal gücün; işçileri sıkıştırarak, zengin hissedarları zenginleştirerek, vergiden kaçarak ve kamu kurumlarını özelleştirerek eşitsizliği artırmak için kullanıldığına işaret edilerek dengesizliği ortadan kaldırmak için hükümetlere tekelleri kırma, aşırı kar ve servete vergi koyma ve yeni kurumsal düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu.

Oxfam’ın, Uluslararası Çalışma Örgütü, Dünya Bankası, Forbes'un yıllık zenginler listesi verilerine dayanarak hazırladığı raporda, zenginlere uygulanacak servet vergisinin yılda 1,8 trilyon dolar gelir getirebileceği tahmin edildi.

Raporda, dünyanın en büyük 1600 şirketinden sadece yüzde 0,4'ün çalışanlara geçinmeye yetecek ücret ödemeyi ve değer zincirlerinde geçindirebilecek ücreti desteklemeyi açıkça taahhüt ettiği vurgulandı.

Oxfam International Geçici İcra Direktörü Amitabh Behar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Bu eşitsizlik tesadüf değil. Milyarder sınıfı, şirketlerin, diğer herkesin zararına olmasına rağmen kendilerine daha fazla zenginlik sağlamasını temin ediyor... Hiçbir şirket ya da birey, ekonomilerimiz ve yaşamlarımız üzerinde bu kadar güce sahip olmamalıdır, açık olmak gerekirse hiç kimse bir milyar dolara sahip olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

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