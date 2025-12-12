Dolar
42.69
Euro
50.14
Altın
4,313.51
ETH/USDT
3,240.00
BTC/USDT
92,135.00
BIST 100
11,267.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Ekonomi

Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 18,5 milyona ulaştı

Dünyada elektrikli araç satışları bu yıl ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 18,5 milyona ulaştı.

Nuran Erkul Kaya  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 18,5 milyona ulaştı

Londra

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, dünyada ocak-kasım döneminde ve kasımda satılan elektrikli araçlara ilişkin verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay dünyada elektrikli araç satışları yıllık yüzde 6 artışla 2 milyon oldu. Satışlar, aylık bazda ise yüzde 4 yükseldi. Ocak-kasım döneminde satılan elektrikli araç sayısı ise 18,5 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışlar, yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektrikli araç satışlarının 11,6 milyonu Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 19 artarken, kasımdaki satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 büyüdü. Satışlardaki artışa rağmen, Çin'deki büyüme yavaşlama eğilimi göstermeye devam etti.

Avrupa pazarında elektrikli araç satışları kasımda yıllık bazda yüzde 36 büyürken, ocak-kasım dönemindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 3,8 milyon oldu.

Elektrikli araç teşviklerinin azaltıldığı Fransa'da satışlar bu yıl ilk kez kasımda büyüme gösterdi. İtalya ve İngiltere'de satışlardaki olumlu seyir devam etti. Kuzey Amerika'da ise satışlar ocak-kasım döneminde yüzde 1 düşüşle 1,7 milyona geriledi.

ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi satışları etkilerken, yeni kurallar kapsamında araçlara yönelik düşürülen verimlilik standartlarının içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçiş baskısını azaltacağı ve ülkede elektrifikasyona geçişi yavaşlatacağı öngörülüyor.

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa yeni teşvikler ve artan modellerle büyümeye liderlik etti. Genel olarak elektrikli araç talebi dirençli kalmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
MSB: Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi
Polis, oltalama ve yatırım dolandırıcılığına karşı sanal devriyesini artırdı
Sahte e-İmza çetesinin üyeleri örgütün faaliyetlerini itiraf etti

Benzer haberler

Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 18,5 milyona ulaştı

Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları 18,5 milyona ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet