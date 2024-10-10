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Ekonomi

Dünya Bankası, Güney Asya'nın bu yılki büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Güney Asya bölgesine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 6'dan 6,4'e çıkardı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Dünya Bankası, Güney Asya'nın bu yılki büyüme tahminini yükseltti

New York

Banka, Güney Asya ekonomisine ilişkin "Kadınlar, İşler ve Büyüme" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, Güney Asya'daki büyümenin bu yıl yüzde 6,4 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bunun daha önceki yüzde 6'lık tahmini aştığı vurgulanan raporda, Güney Asya'nın dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

Raporda, kadınların iş gücüne katılımını artırarak ve küresel ticaret ile yatırıma daha fazla açılarak kullanılmayan potansiyelin açığa çıkarılmasının bölgenin daha hızlı büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceği belirtildi.

Bölgenin Hindistan'daki güçlü iç talep ve diğer Güney Asya ülkelerinin çoğundaki daha hızlı toparlanmalarla desteklendiğine işaret edilen raporda, büyümenin 2025 ve 2026'da yüzde 6,2 seviyesinde olacağı aktarıldı.

Raporda, bu tahminin aşırı hava koşulları, borç sıkıntısı ve toplumsal huzursuzluk gibi aşağı yönlü risklere tabi olduğuna değinilerek, planlanan reformlardaki gecikmeler gibi yanlış politika adımlarının da bölgeyi geriye götürebileceğinin altı çizildi.

Bangladeş ve Maldivler hariç tüm Güney Asya ülkelerinin ekonomik görünümünün 6 ay öncesine göre yükseltildiğine işaret edilen raporda, Bangladeş'in 2023-2024 mali yılında yüzde 5,2, Maldivler'in de bu yıl yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Hindistan'daki büyümenin 2023-2024 mali yılında yüzde 8,2 ve 2024-2025 mali yılında yüzde 7 olacağı, Pakistan'ın da sırasıyla yüzde 2,5 ve 2,8 büyüyeceği öngörüldü.

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