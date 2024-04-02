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Ekonomi

Dünya Bankası, Güney Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Güney Asya bölgesi ekonomisinin Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın da etkisiyle bu yıl yüzde 6 büyüyeceğini öngördü.

Dilara Zengin Okay  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Dünya Bankası, Güney Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 büyümesini bekliyor

Washington

Banka, Güney Asya ekonomisine ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, gelecek iki yıl içinde Güney Asya'nın dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olarak devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Bunun büyük ölçüde Hindistan'daki güçlü büyümeden kaynaklandığı belirtilen raporda, büyümenin diğer Güney Asya ekonomilerinin çoğunda da hızlanacağı beklentisine yer verildi.

Raporda, Güney Asya bölgesi ekonomisinin büyüme oranının Hindistan öncülüğünde Pakistan ve Sri Lanka'daki toparlanmanın etkisiyle bu yıl yüzde 6'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. Bölge ekonomisinin büyüme hızının 2025'te ise yüzde 6,1 olacağı öngörüldü.

Kalıcı yapısal zorlukların sürdürülebilir büyümeyi tehlikeye attığına işaret edilen raporda, bölgenin istihdam yaratma ve iklim şoklarına müdahale kabiliyetini engellediği ifade edildi.

Raporda, güçlü görünümün aldatıcı olduğu, çoğu ülkede büyümenin hala salgın öncesi seviyelerin altında ve kamu harcamalarına bağlı kaldığı aktarıldı.

İstihdam artışının çalışma çağındaki nüfus artışının gerisinde kaldığına işaret edilen raporda, bölgenin demografik getirisinden tam anlamıyla yararlanamadığı vurgulandı.

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