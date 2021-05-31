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Ekonomi

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğal gazda konut ve sanayi abone grupları için haziranda geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 artışa gidildi.

Nuran Erkul Kaya   | 31.05.2021
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mayısta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için 1486 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla 1713 lira 25 kuruş oldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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