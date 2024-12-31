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Ekonomi

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

Gülşen Çağatay  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Ankara

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

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