Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,001.81
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap ediyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da Ziraat Odasının açılışında konuşuyor
logo
Ekonomi

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlara devlet desteği

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlar devlet tarafından öncelikli olarak desteklenecek.

Merve Özlem Çakır  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlara devlet desteği

Ankara

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Dijital Dönüşüm Destek Programı ile döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayanYeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar öncelikli olarak desteklenecek.

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ya da "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında AR-GE merkezlerinde yürütülen proje sonucunda geliştirildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili değerlendirme ve denetim komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları arasına eklendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti
İstanbul Havalimanı'nda, günlük uçuş sayısında yeni rekor
Koton bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının esasları belirlendi
Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak

Benzer haberler

Tüketici için Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği yeniden hazırlandı

Tüketici için Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği yeniden hazırlandı

Dijital Dönüşüm ve Yeşil Dönüşüm Destek programları kapsamındaki yatırımlara devlet desteği

Bilişim personeline uzakta çalıştıkları süreler için verilen teşvik artırıldı

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede
OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet