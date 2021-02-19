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Ekonomi

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedelleri iptal edilecek

Hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracıların 2021-2022 dönemine ait kira bedelleri de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Arife Yıldız Ünal   | 19.02.2021
DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedelleri iptal edilecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili kişi ve kuruluşlara tahsisli mahallere ait geçen yılın nisan, mayıs, haziran dönemine ait 3, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemi için de 6 aylık düzenlenerek vadesi ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği belirtildi.

Açıklamada, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin de 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağı ifade edildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havacılık sektöründe yarattığı olumsuz finansal etkilerin en aza indirilmesi ve kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için havalimanı/terminal işleticisi şirketlerle yapılan sözleşmelere ilişkin gerekli tedbirlerin alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, sürecin başından itibaren salgından olumsuz etkilenen işletmeleri rahatlatacak birçok önemli icraata da imza attı. Havalimanlarında havacılık sektöründe faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten 643 kiracı tahsisli, yaklaşık 3 bin 900 mahal için 2021 yılına ilişkin kiralara ve 2021 yılı havalimanı ücret tarifelerine artış yapılmayarak, sektöre destek sağlandı. 2021-2022 döneminde kira bedellerinde artış yapılmayarak, 2 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak."

"Tüm sektörler gibi havacılık sektörünün de yanındayız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminde tüm sektörler gibi havacılık sektörünün de yanında olduklarını belirtti.

Geçen yıl düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021'e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceği bilgisini veren Karaismailoğlu, 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin 2 yıl boyunca yüzde 50 indirimli uygulanacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, "2021 yılına ait kira bedellerinde ve 2021 yılı DHMİ ücret tarifesinde artış yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

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