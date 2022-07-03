Devlet, asgari ücretteki artışla bu yıl 90,6 milyar liralık vergiden feragat etti
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı ve böylece 57,8 milyar liralık vergiden feragat edildiği belirtildi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı ve böylece 57,8 milyar liralık vergiden feragat edildiği belirtilerek, "Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığı anımsatıldı.
Söz konusu düzenlemeyle 49,1 milyar lirası gelir vergisi, 8,7 milyar lirası damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar liralık vergiden feragat edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir. Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.