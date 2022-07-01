Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yeni asgari ücrete ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği yeni bir programı uyguladığını söyledi.
Bu programı başarıyla yürütürken önce koronavirüs salgınının, ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya gelindiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yeni durumun en somut, olumsuz sonuçlarını kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Esasen enflasyon sadece ülkemizin değil, gelişmiş devletler başta olmak üzere tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir. Ancak fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 yıldır uyguladıkları ekonomik programda da önceliğin hep insanların işleri, aşları, huzurları, umutlarının korunması ve geliştirilmesi olduğunu ifade ederek "Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasallutundan kalıcı şekilde kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye Ekonomi Programı'yla yapıyoruz. Hamdolsun, terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi bu küresel fırtınadan en az kayıp ve en fazla kazanımla çıkartmanın gayreti içindeyiz. Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyadan pozitif yönde ayrıştırarak gördük." diye konuştu.
"Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık"
Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye'nin hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Karadeniz'in kuzeyindeki savaşın başından beri de tüm taraflarla diyaloğu, iş birliğini, barışa katkı vermeyi hedefleyen politikamızla ülkemizi bu büyük güvenlik krizinden de yine pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tabii tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik." ifadelerini kullandı.
"Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık"
Erdoğan, çalışanlar başta olmak üzere her bir insanın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri devreye aldıklarını ve almaya devam edeceklerini vurgulayarak "En başta her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına, istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması, ihracatın yıllık 250 milyar dolar eşiğine gelmesi bu çabalarımızın ürünüdür. Ayrıca sosyal destek programlarımızın hem kapsamını genişletmek hem miktarını artırmak suretiyle hiç kimseyi yalnız, çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Engellisinden yaşlısına, kimsesizinden ihtiyaç sahibine kadar tüm dezavantajlı kesimlerin üzerine titriyor. Hepsine gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.
Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.
Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.
Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.
"2022'de asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.