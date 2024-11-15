Dolar
34.44
Euro
36.28
Altın
2,562.41
ETH/USDT
3,089.00
BTC/USDT
91,175.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyor

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde temelden 249 metre gövde yüksekliğiyle Yusufeli Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı'nda ilk su ürünleri hasadı yapıldı.

Yusuf Okur  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyor Fotoğraf: Bayram Sarayoğlu/AA

Artvin

Girişimci Eray Şeker'in devlet desteğiyle baraj gölünün Kalburlu mevkisinde kurduğu balık üretim çiftliğindeki hasat, Vali Turan Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekneyle açılarak kafeslerde yemleme yapan Vali Ergün, baraj gölündeki ilk balık hasadını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyada gıdanın öneminin her zamankinden daha çok arttığını belirten Ergün, gıda arz talebi içinde su ürünlerinin önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Ergün, su ürünleri sektörünün hızla büyüdüğüne işaret ederek, Artvin'in deniz ve barajlarıyla su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Barajların enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliği için de kullanıldığını aktaran Ergün, "Su ürünleri yetiştiriciliği ilimizde ilk Borçka Barajı'nda başladı. Yıllık 41 bin tonu geçen üretim boyutuna ulaştık. Yıllık ekonomik değeri de 2,9 milyar lira civarında ilimizdeki su ürünleri üretimimiz." dedi.

Deriner Barajı'ndaki ilk hasattan beklentinin 35 milyon lira olduğunu dile getiren Ergün, "Deriner Barajı'ndan yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi bekliyoruz. Artvin bu açıdan hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir üretim merkezi." değerlendirmesini yaptı.

Su ürünleri mühendisi Eray Şeker, 22 yıllık sektör deneyimin ardından devlet desteğiyle balık üretimine başladığını belirtti.

Deriner Barajı'nda balık yetiştiren ilk girişimci olduğunu ifade eden Şeker, "Deriner Barajı, su ürünlerinin sürdürülebilirliği noktasında çok kıymetli bir baraj. 24 kafesimiz var. Tesisimiz yıllık 500 ton üretim kapasiteli. Türkiye'nin çeşitli yerlerine balık gönderiyoruz. İlk hasadımızdan 100 ton civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
"1 Milyon Fidan Kampanyası" kapsamında 100 bin fidan Şile'de toprakla buluşturuldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Van Çevre Yolu'muzu en kısa zamanda bitireceğiz
İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında bakanlığın katılma talebi kabul edildi

Benzer haberler

Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyor

Deriner Barajı'nda yılda 1,4 milyar liralık su ürünleri üretimi hedefleniyor

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor

Artvin'de kar nedeniyle 38 köye ulaşım sağlanamıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet