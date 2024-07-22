Dolar
32.90
Euro
35.79
Altın
2,388.06
ETH/USDT
3,455.00
BTC/USDT
66,941.00
BIST 100
11,172.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde hissedilen 4.7 şiddetindeki deprem sonrası bölgeden yayındayız. (YENİ GÖRÜNTÜ) Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - VTR
logo
Ekonomi

Denizlili turizmciler Pamukkale'deki su debisinin düşmesinden endişe duyuyor

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale ören yeri içindeki termal su kaynaklarının debisinde düşüş yaşandığını, bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtti.

Sebahatdin Zeyrek  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Denizlili turizmciler Pamukkale'deki su debisinin düşmesinden endişe duyuyor

Denizli

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'nin travertenleriyle ünlü eşsiz bir doğal oluşum olduğunu kaydetti.

Traverten teraslarıyla ünlü bu bölgenin binlerce yıl boyunca mineral bakımından zengin termal suların yeryüzüne çıkarak kalsiyum karbonat bırakmasıyla oluştuğunu belirten Şen, bu doğa harikasının sürdürülebilirliği için su debisinin çok önemli olduğunu bildirdi.

Debide son yıllarda azalmalar yaşandığını kaydeden Şen, "DSİ tarafından yapılmış termal su debi ölçüm verilerine göre, Pamukkale jeotermal sistemindeki termal su kaynaklarının toplam debisi 1993 yılında saniyede 450 litre iken günümüzde bu rakam saniyede 150 litre seviyesine kadar düşmüştür. 30 yılda 300 litre debi azalması Pamukkale'nin sürdürülebilirliği açısından çok büyük risk oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki termal suyun basınç ve debisindeki değişimlerinin incelenmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirten Şen, aşırı su kullanımı, tarım ve yerleşim alanlarında artan su talebi, jeotermal enerji üretim tesislerinin çoğalmasının debinin azalmasına neden olduğunu düşündüklerini bildirdi. Şen, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, küresel ısınma ve yağışların düzensizleşmesi yeraltı su seviyelerinin düşmesine yol açmaktadır. Altyapı yetersizliği, bölgede su yönetimi altyapı yetersizlikleri ve reenjeksiyon olmaması, su kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemektedir. Her ne olursa olsun Pamukkale, Akköy, Karahayıt bölgesindeki kaçak sondajlar kapatılmalı, termal suyun kullanımı sürekli denetlenmeli ve kaçak kullanımın önüne geçilmelidir. Pamukkale bölgesine yakın jeotermal enerji üretim şirketlerinin su kaynaklarına zarar vermemesi için uygun teknolojiler ve yönetim stratejileri kullanılmalı ve sıkı denetimlerle projeler izlenmelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyenler, Şanlıurfa ile Adıyaman arasındaki Bozova Fayı'nı inceliyor
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-23" operasyonunda 4 günde 73 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TCG ANADOLU gemisini ziyaret etti

Benzer haberler

Denizlili turizmciler Pamukkale'deki su debisinin düşmesinden endişe duyuyor

Denizlili turizmciler Pamukkale'deki su debisinin düşmesinden endişe duyuyor

Küçüklüğünde oluşan yüzme fobisini yenip dalgıç oldu

Oxfam: İsrail'in suyu "savaş silahı" olarak kullanması ölümcül sağlık felaketine yol açıyor

Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı

Erzincan Tercan'da meydana gelen sel hasara yol açtı
Su güvenliği ve verimliliği için "3K ilkesi"

Su güvenliği ve verimliliği için "3K ilkesi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet