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Ekonomi

Darphane, UTTS ile ilgili sistem ekipmanının İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı

Duygu Doğan  | 29.09.2024 - Güncelleme : 29.09.2024
Darphane, UTTS ile ilgili sistem ekipmanının İsrail şirketi tarafından temin edileceği iddialarını yalanladı

İstanbul

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında sistem ekipmanının temin işinin İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini, UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temininin İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında UTTS ile ilgili sistem ekipmanının bir İsrail şirketi tarafından temin edileceği yönünde gerçek dışı iddiaların yer aldığı, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmasının zaruri hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Darphanemiz, UTTS kapsamında sistem ekipmanlarının temin işini İsrailli bir firmaya değil, İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya vermiştir. UTTS kapsamındaki hiçbir yazılım süreci, veri depolama hizmeti veya donanım temini İsrailli bir firma tarafından gerçekleştirilmemektedir. Proje dahilindeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları, tamamen yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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