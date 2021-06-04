Euro
10.57
Dolar
8.73
BIST 100
1,429.56
Altın
1,871.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi 2026'ya kadar uzatıldı

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Arife Yıldız Ünal   | 04.06.2021
DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi 2026'ya kadar uzatıldı

Ankara

Söz konusu idarelerin görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görevleri 8 Haziran 2026'ya kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası başladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

Benzer haberler

DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi 2026'ya kadar uzatıldı

DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının görev süresi 2026'ya kadar uzatıldı

Üç 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimlerinin süresi 2 ay daha uzatıldı
'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liralık hibe desteği

'Uzman Eller Projesi' kapsamındaki üreticilerin projelerine 100 bin liralık hibe desteği
Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi