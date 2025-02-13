Dolar
36.10
Euro
37.77
Altın
2,916.46
ETH/USDT
2,648.00
BTC/USDT
95,808.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ettiğini bildirdi.

Harun Kutbe  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır." ifadesini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini, dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, geçen yıl hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğuna işaret etti.

"Ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedildiğini ve rezervlerin arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir. Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Bolat: Mal ve hizmet ihracatımız Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır

Ödemeler Dengesi verileri açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremden etkilenen illerimizde yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Depremden etkilenen illerimizde yeni bir ülkenin inşası kadar konutun yapımı tamamlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT PA Başkanı Kauma'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AGİT PA Başkanı Kauma'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025'in sonuna geldiğimizde enflasyon sorununu büyük oranda çözülecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2025'in sonuna geldiğimizde enflasyon sorununu büyük oranda çözülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet