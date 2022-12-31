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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza indirim yapıldığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu.

Sefa Mutlu   | 31.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza indirim yapıldığını duyurdu

İstanbul

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımındaki görselde sanayi tarafında da yeni yıldan geçerli olmak üzere elektrik ve doğal gazda yapılan indirimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde 16 indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 12,73 oranında indirim yapıldı. Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında ise 2022 Kasım ayı esas alındığında 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında değişen oranlarda indirim gerçekleşti."

Ayrıca, 1 Mart'ta da ibadethaneler, dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri ve cemevlerinin kullandığı elektriğe indirim yapılmıştı. Yapılan değişiklikle daha önce kamu, özel ve diğer hizmetler sektörü tarifesi üzerinden kilovatsaat başına yaklaşık 330 kuruş ödeyen ibadethaneler ve cemevleri, artık alt kademe mesken grubu tarifesi üzerinden yaklaşık yüzde 50 düşüşle kilovatsaat başına yaklaşık 170 kuruş ödemeye başladı.

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