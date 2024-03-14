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Ekonomi

Çömlekköy Barajı ekonomiye yıllık 423,8 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımına başlandığını belirterek, "Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 423 milyon 750 bin lira katkı sağlayacak." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Çömlekköy Barajı ekonomiye yıllık 423,8 milyon lira katkı sağlayacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, söz konusu baraja ilişkin proje ilk olarak 1990'da ön inceleme aşamasında Devlet Su İşlerince (DSİ) ele alındı.

Tamamlandığında 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli barajda depolanacak suyla 468 hektar alanın sulanması amaçlanıyor.

Çömlekköy Barajı'nın, su temini ve taşkın hesapları ise DSİ tarafından 2006'da güncellendi.

Cumhurbaşkanlığınca 2002'de yatırım programına alınan barajın yapım ihalesi 6 Haziran 2023'te yapılırken, konuya ilişkin sözleşme 8 Şubat 2024'te imzalandı.

"Tarımsal üretime güç katacak"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çömlekköy Barajı tamamlandığında Edirne'nin üretimine katkı sağlayacağını belirterek, "Çömlekköy Barajı'nın yapımına başlandı. Baraj faaliyetine başladığında Edirne'nin başta çeltik, hububat ve buğday olmak üzere tarımsal üretimine güç katacak. Toplam 800 milyon lira proje bedelli baraj tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 423 milyon 750 bin lira katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Yumaklı, Tunca Nehri üzerindeki regülatör kurak debi dikkate alınarak tasarlandığından, barajdan su akışının her mevsim gerçekleşeceğini belirtti. Bakan Yumaklı, tüm ülkede olduğu gibi barajın bulunduğu bölgede de üretimin artması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.​​​​​​​

İklim değişikliğinin üretime olumsuz etkilerinin olabileceğine işaret eden Yumaklı, baraj sayesinde bölgede kuraklık nedeniyle üretim yapmaktan çekinen çiftçilerin üretim yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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