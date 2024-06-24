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Ekonomi

Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde üretilen coğrafi işaretli bağ yaprağından bu yıl 15 bin ton rekolte elde edilmesi hedefleniyor.

Erol Yıldız  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Coğrafi işaretli Erbaa bağ yaprağında 15 bin ton rekolte bekleniyor

Tokat

İlçede 21 bin dekar alanda üretimi yapılan, 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Erbaa narince bağ yaprağı, kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla biliniyor.

Mayıs ayında başlayan yaprak hasadının temmuzun ortalarına kadar sürmesi planlanıyor.

Yaprak hasadı yapan işçileri ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, bu yıl sezon başında mevsimin yağmurlu geçtiğini, havaların ısınmasıyla üretimin daha iyi seviyeye geldiğini gördüklerini söyledi.

Bu yıl 15 bin ton civarında üretim beklendiğini dile getiren Karagöl, "Bu da aşağı yukarı şehrimize 2 milyar liralık gelir sağlayacak. O açıdan da mutluyuz. Tescilli olan yaprağımızı yurt içinin yanı sıra dünyanın her yerine gönderiyoruz. İnşallah bu sezonda da çiftçilerimizin yüzü gülecek." ifadesini kullandı.

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