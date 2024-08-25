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Ekonomi

Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki

Çin, ABD'nin "Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşta kullandığı ürünleri ve hizmetleri sağladığı ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmasına yardım ettiği" gerekçesiyle bazı Çinli şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Emre Aytekin  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Çin'den ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çinli şirketleri dahil etmesine tepki

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun Washington'ın, tek taraflı yaptırımlarla yargı yetkisini sınır aşırı kullanmasının tipik bir örneği olduğu, Çin'in kendi şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

Açıklamada, bu türden yaptırımların, uluslararası ticaret düzenini ve kurallarını baltaladığı, normal uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri engellediği ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediği savunularak Washington yönetimine bu yanlış uygulamaya son verme çağrısı yapıldı.

ABD, ilk kez Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü arifesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi "varlık listesi" adı verilen ihracat kontrolü listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti. Ardından mayıs ayında 31 şirketi daha yaptırım listesine almıştı.

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