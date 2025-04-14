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Ekonomi

Çin'de mart ayı ihracatı, tarife artışı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlarla yükseldi

Ülkenin ihracatı martta yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 4,3 azalarak 211,3 milyar dolar oldu.

Emre Aytekin  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Çin'de mart ayı ihracatı, tarife artışı beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlarla yükseldi

Pekin

Çin'de mart ayında ihracat, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle yapılan ön sevkiyatlarla hızlı artış kaydetti.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Mart 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 313,9 milyar dolara ulaştı.

İthalat ise martta yıllık bazda yüzde 4,3 azalarak 211,3 milyar dolar olurken, ülkenin dış ticaret fazlası 102,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'in ihracatı yılın ilk 2 ayında yüzde 2,3 artış kaydederken ithalatı yüzde 8,4 gerilemişti.

Analistler, mart ayı ihracatında görülen artışta, Çinli üreticilerin, ABD'nin, Trump'ın başkanlığında gümrük tarifelerini daha fazla artıracağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapmasının etkili olduğunu belirtti.

Trump'ın tarife artışları ve Çin'in tepkisi

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

ABD Başkanı, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında bu tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Çin'de ABD'ye yüzde 125'ye kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamayla Çin'e yüzde 125, diğer ülkelere ise yüzde 10 olarak uyguladığı ek vergilerden bazı teknolojik ürünleri muaf tuttu. Buna göre söz konusu muafiyet kararı, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, sabit disk ve bilgisayar işlemcisi ile çipler için geçerli olacak.

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