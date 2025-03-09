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Ekonomi

Çin'de ihracattaki artış, ilk 2 ayda Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisiyle yavaşladı

Çin'in ihracatındaki artış, yılın ilk iki ayında, ABD'de göreve başlayan Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve "ticaret savaşına" yönelik beklentilerin etkisiyle yavaşladı.

Emre Aytekin  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Çin'de ihracattaki artış, ilk 2 ayda Trump'ın gümrük tarifelerinin etkisiyle yavaşladı

Pekin

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Ocak-Şubat 2025 döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 539,94 milyar dolara ulaşırken, geçen yılın son çeyreğindeki artış ivmesinin gerisinde kaldı.

Ülkenin ihracatı Ekim 2024'te yıllık bazda yüzde 12,7 artarken, son 27 ayın en yüksek artış oranına ulaşmış, Kasım 2024'te yüzde 6,7, Aralık 2024'te ise yüzde 10,7 artış kaydetmişti.

Geçen yılın son çeyreğindeki ihracat artışında, Çinli üreticilerin, ABD'deki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanacağı ve onun başkanlığında gümrük tarifelerinin artacağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili olmuştu.

Yeni yılda Trump'ın göreve başlaması ve gümrük tarifelerinde yaptığı ilk artışların Çin'in dış satımını etkilediği gözlendi. Çin'in ABD'ye ihracatı Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 15,6 artarken, 2025'in ilk 2 ayında yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan Çin'in ithalatı da ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 8,4 azalarak 369,43 milyar dolar oldu. İthalatta Temmuz 2023'ten bu yana en sert düşüş görüldü.

Ülkenin dış ticaret fazlası ilk 2 ayda 170,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Trump'ın tarife artışları

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, 4 Mart'ta, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltmişti.

Pekin yönetimi de Trump'ın tarife artışına ABD'den ithal belirli ürünlere ilave gümrük vergileri ve ABD'li şirketlere yaptırımlarla karşılık vermişti.

Trump, seçim kampanyasında Çin'den ihraç edilen ürünlerin gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmişti.

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