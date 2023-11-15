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Ekonomi

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Çin'de ekim ayı ekonomik göstergeleri, üretim, tüketim, yatırım ve istihdam alanlarında Kovid-19 sonrası toplanmadaki güçlüklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Emre Aytekin  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlık sürüyor

Pekin

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede ekim ve ilk 10 ayı kapsayan sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, ekimde üretim ve tüketimde görülen toparlanma işaretleri sürerken, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini devam ettirdi.

Üretim ve tüketimde toparlanma, yatırımlarda durgunluk

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 artarken, eylüldeki 4,5'lik artışın üzerinde gerçekleşti.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ekimde yıllık yüzde 7,6 artarak eylüldeki yüzde 5,5'lik yükselişin üzerine çıktı.

Artışta, ekim ayı başında Ulusal Gün ile Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil döneminde harcamalardaki artış etkili oldu.

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 10 ayda yıllık yüzde 2,9 artmasına rağmen 9 aydaki yüzde 3,1'lik yükselişin altında kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde özel sektör yatırımları 10 ayda yüzde 0,5 azaldı.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Borç problemlerinin giderek derinleştiği gayrimenkul sektöründe yatırımlardaki düşüş devam ederken, bu durum sabit sermaye yatırımlarını da aşağı çekiyor.

Gayrimenkul yatırımlarında 9 ayda yüzde 9,1 olan daralma, ocak-ekim döneminde yüzde 9,3'e yükseldi

İşsizlik

Ekimde, genel işsizlik oranı yüzde 5 olurken eylüldeki seviyesini korudu.

Son iki yılda rekor seviyelere ulaştığı gözlenen genç işsizlik oranı bu ay da açıklanmadı.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,5, ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüme kaydetmişti.

Hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" belirlediği büyüme hedefi ulaşılabilir görünse de ekonomide yapısal ve dönemsel sorunların devam ettiği gözleniyor.

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