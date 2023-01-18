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Ekonomi

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 8 artış kaydetti.

Emre Aytekin   | 18.01.2023
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 2022'de yüzde 8 arttı

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, ocak-aralık döneminde yıllık yüzde 8 artışla 189,13 milyar dolara ulaştı.

Yıl boyunca en fazla yatırımın geldiği ülkeler Güney Kore, Almanya ve İngiltere oldu. Güney Kore'den gelen yatırımlar yuan bazında yüzde 64,2, Almanya'dan yüzde 52,9 ve İngiltere'den yüzde 40,7 artış gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen yatırımlar yüzde 92,2, Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) kapsamındaki ülkelerden yüzde 17,2 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden yüzde 8,2 artış kaydetti.

İmalat sektöründeki yatırımlar yuan bazında yıllık yüzde 46,1 artış gösterirken toplam yatırımların yüzde 26,3'ünü oluşturdu.

İleri teknoloji alanındaki yatırımlar yüzde 28,3 artarken toplam içindeki payı yüzde 36,1 oldu.

İmalat yatırımlarının payı önceki yıla göre 7,8 puan, ileri teknoloji yatırımlarının payı 7,1 puan arttı.

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