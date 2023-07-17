Dolar
26.30
Euro
29.55
Altın
1,959.57
ETH/USDT
1,915.20
BTC/USDT
30,184.00
BIST 100
6,582.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale’de çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor Ankara’nın ilçesi Gölbaşı’nda, bir yatak fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüdü

Beklenti, Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüyeceği yönündeydi.

Nuran Erkul Kaya  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüdü

Londra

Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin ikinci çeyrek büyüme verisini açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 6,3 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı yüzde 7,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 4,5 büyüme kaydetmişti.

Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından bu yıl hızlı bir ekonomik büyüme görülmesi beklenen Çin'de, ikinci çeyrekte tüketici harcamaları beklentinin altında gerçekleşti.

Bu arada, Çin Merkez Bankası orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Orman yangınlarına neden oldukları gerekçesiyle bir haftada 7 şüpheli gözaltına alındı
Ağır hasarlı binaların yıkımının sürdüğü Hatay'da 1 milyon metreküpe yakın enkaz taşındı
"Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçemez" denilen balık türü Samsun'da tespit edildi
Beşiktaş'taki terör saldırısının firari sanığına 7 yıl sonra dava açıldı

Benzer haberler

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüdü

Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyüdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet