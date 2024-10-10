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Ekonomi

Çin’deki yavaşlama Alman BMW’in satışlarını olumsuz etkiliyor

Alman otomobil üreticisi BMW Group’un satışları Çin’deki yavaşlama ve fren sistemindeki sorunlar nedeniyle üçüncü çeyrekte yüzde 13 düştü.

Bahattin Gönültaş  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Çin’deki yavaşlama Alman BMW’in satışlarını olumsuz etkiliyor

Berlin

BMW Group, üçüncü çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, BMW Group’un araç satışları temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşerek 540 bin 882’ye geriledi.

Aynı dönemde Grubun ana markası BMW araç satışları ise yüzde 11,4 düşerek 487 bin 62’ye geriledi.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 140 bin 65’e ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 29,8 azalarak 147 bin 691'e düşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, BMW Group'un yılın ocak-eylül dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 düşüşle 1 milyon 754 bin 158'e indi.

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, 10 Eylül’de fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurmuştu.

BMW ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığını bildirerek, bu yıl için satış tahminlerini aşağı çekmişti.

Çin'deki yavaşlama diğer Alman lüks otomobil üreticisi de Mercedes-Benz'in satışlarını da olumsuz etkiliyor. Bu, Mercedes-Benz eylülde kar tahminini bu yıl ikinci kez düşürmesine yol açtı.

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