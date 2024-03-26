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Ekonomi

Çin, ABD'yi elektrikli araç sübvansiyonları nedeniyle DTÖ'ye şikayet etti

Çin, ABD'nin 2022'de çıkardığı Enflasyonu Düşürme Yasası'ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için yerli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

Emre Aytekin  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Çin, ABD'yi elektrikli araç sübvansiyonları nedeniyle DTÖ'ye şikayet etti

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yasayla yerli üreticiler sübvansiyonlarla desteklenirken Çin’den ve diğer DTÖ üyesi ülkelerden ithal ürünlerin piyasadan dışlamasının haksız rekabet oluşturduğu belirtildi.

Uygulamanın elektrikli araç üretiminde küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, şikayet başvurusunun, Çinli üreticilerin çıkarlarını korumayı ve küresel yeni enerji aracı sektöründe adil rekabetin sürdürülmesini amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin ulusal özel muameleyi ve favori ülkeye özel muameleyi yasaklayan DTÖ kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, Washington yönetimine, ayrımcı sübvansiyon politikasını en kısa sürede düzeltme ve yeni enerji araçlarının küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısı yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Çin'in, DTÖ üyelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye yönelik kurallara uygun olarak sanayi sübvansiyonları uygulamasına saygı duyduğu vurgulandı.

Pekin yönetimi de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimini devlet sübvansiyonlarıyla destekliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomotiv üreticileri için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

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