Çiğ sütte litre başına destek 20 kuruştan 1 liraya yükseltildi
Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecek.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, çiğ süt desteğindeki düzenlemeye ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Çiğ sütte litre başı 20 kuruş destekleme ödemesini, artan üretim maliyetleri ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 liraya çıkarıyoruz. Çiğ süt desteği üçer aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilecektir. Üreticilerimize hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.