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Ekonomi

Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 03.03.2023
Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle:

Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 8 milyon 581 bin 288 lira.

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