Çiftçilere yaklaşık 1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak
Bakan Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon TL yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 3, 2023
Hayırlı, bereketli olsun. pic.twitter.com/LS8gxMkR8S
Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle:
Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 8 milyon 581 bin 288 lira.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.