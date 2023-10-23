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Ekonomi

Chevron, enerji şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaştı

ABD'li enerji şirketi Chevron, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Nuran Erkul Kaya  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Chevron, enerji şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almak üzere anlaştı

Londra

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Chevron söz konusu birleşmenin portföyünü çeşitlendirmesini ve nakit akışını mevcut beş yıllık beklentisinden daha hızlı artırmasını bekliyor.

Chevron'un enerji şirketi Hess'i 53 milyar dolara satın almasının tamamlanmasıyla, Hess Üst Yöneticisi John Hess'in, Chevron'un Yönetim Kurulu'na katılması planlanıyor.

Anlaşmanın, 2024'ün ilk yarısında tamamlanacağı öngörülüyor.

Chevron'un Hess'i satın alma işlemi, ABD'nin hidrokarbon sektöründe son dönemdeki ikinci büyük çaplı anlaşma olarak öne çıkıyor.

ABD'li Exxon Mobil de 11 Ekim'de merkezi Teksas'ta bulunan hidrokarbon şirketi Pioneer Natural Resources'ı 59,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

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