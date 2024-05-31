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Ekonomi

Cenevre Otomobil Fuarı yaklaşık 120 yılın ardından sona eriyor

İlk kez 1905 yılında açılan ve dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer alan fuar, azalan talep nedeniyle düzenlenmeyecek.

Bahattin Gönültaş  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Cenevre Otomobil Fuarı yaklaşık 120 yılın ardından sona eriyor Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Berlin

İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen otomobil fuarının, azalan talep ve zorlu pazar ortamı nedeniyle 120 yıl sonra artık düzenlenmeyeceği bildirildi.

Fuarın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Belirsiz bir görünüm nedeniyle Cenevre Otomobil Fuarı’nın bir sonraki etkinliğinin Cenevre'de değil de Katar'da Kasım 2025'te yapılması planlanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Cenevre'de artık otomobil fuarının düzenlenmeyeceği belirtilirken otomobil endüstrisindeki belirsizliklerin çok büyük olduğu ve Avrupa'daki ticaret fuarlarının çekiciliğinin azaldığı vurgulandı.

Cenevre Otomobil Fuarı ilk kez 1905 yılında düzenlendi ve onlarca yıl boyunca dünyanın en önemli otomobil fuarları arasında yer aldı. Ancak son yıllarda katılımcı ve ziyaretçi sayısında keskin bir düşüş yaşandı.

Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle 4 yıl yapılamamıştı.

En son düzenlenen fuarda 200 bin ziyaretçi hedeflenmesine rağmen sadece 168 bin ziyaretçi katılım göstermişti.

The Comité permanent du Salon international de l'automobile Vakfı Başkanı Alexandre de Senarclens, söz konusu kararı üzücü olarak değerlendirerek, “Bu başarımızı yeniden kazanmak için gösterdiğimiz çaba ve kararlılığa gölge düşürmemelidir. Bununla birlikte, zor bir endüstri bağlamında üreticilerin Cenevre fuarına gösterdikleri ilginin azlığı, yerel üreticiler tarafından tercih edilen Paris ve Münih fuarlarının rekabeti ve böyle bir fuarı sürdürmek için gereken yatırım seviyeleri, gelecekteki bir fuar için son darbeyi vurdu.” ifadelerini kullandı.

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