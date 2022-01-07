Çatı tipi güneş santrallerinde yatırımın geri dönüş süresi 3 yıla kadar düştü
İstanbul'da bir fabrikada kurulacak 1 megavat kapasiteli çatı tipi güneş santrali projesinin geri dönüş süresi 6 yıldan 3,7 yıla, Ankara'da ise 5,6 yıldan 3,3 yıla indi.
İstanbul
Çatı tipi güneş santrali yatırımlarının geri ödeme süreleri elektrik fiyatlarındaki artışın ardından yaklaşık 3 yıla kadar düştü.
AA muhabirinin güneş enerjisi şirketi Solarçatı'nın "Elektrik Fiyatları 101" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, elektrik fiyatlarındaki artışla birlikte öz tüketim kaynaklı yatırımların geri dönüş süreleri azaldı.
Söz konusu süreler Türkiye’nin farklı illerinde güneş ışınım oranlarına göre değişkenlik gösteriyor.
İstanbul'da bir fabrikada kurulacak 1 megavat kapasiteli çatı tipi güneş santrali projesinin geri dönüş süresi dolar bazlı ve finansman maliyeti hariç ortalama 6 yıldan 3,7 yıla indi. Bu sürenin Ankara'da geliştirilecek bir proje için 5,6 yıldan 3,3 yıla düştüğü hesaplandı.
İstanbul'da bir evde kurulacak 10 kilovat çatı tipi güneş projesinin geri dönüş süresi ise 10,5 yıldan 6,9 yıla, Ankara'da 9,8 yıldan 6,6 yıla geriledi.
Muğla’da bir fabrikada kurulacak 1 megavat kapasiteli çatı tipi güneş santrali projesinin geri dönüş süresi ortalama 5,5 yıldan 3,2 yıla düştü.
Antalya’da bir akaryakıt istasyonunda kurulacak 40 kilovat kapasiteli çatı tipi güneş santralinin geri dönüş süresi ise 5,4 yıldan 3,2 yıla indi.
Aydın’da bir evde kurulacak 10 kilovat kurulu güce sahip çatı tipi güneş santralinin geri ödeme süresi ise 9,5 yıldan 6,4 yıla düşerken, Tekirdağ’da bulunan bir fabrikada, 2 megavat kurulu güce sahip bir öz tüketim rüzgar projesinin geri dönüş süresinin ise 7,4 yıldan 4,4 yıla geriledi.
Söz konusu projelerin yatırım maliyeti ise güncel fiyatlarla 10 kilovat çatı tipi güneş santrali için 13 bin dolar, 40 kilovat kurulu güce sahip proje için 37 bin dolar, 1 megavat çatı tipi proje için ise 625 ila 675 bin dolar arası olarak hesaplandı.
Öz tüketim rüzgar için ise 2 megavat kapasiteli bir projenin maliyeti 2,2 milyon dolar olarak öngörüldü.
Yatırımlarda artış bekleniyor
Solarçatı ve ÇATIGES Üst Yöneticisi Utku Korkmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sanayi aboneleri tarafından oluşturulduğunu söyledi.
Elektrik tüketiminin yüzde 25’inin ticarethanelerden ve kalan yaklaşık yüzde 25'lik kısmın da mesken abonelerinden oluştuğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:
"Elektrik fiyatları ve maliyetlerdeki artışın tetikleyeceği en önemli alan öz tüketim rüzgar ve çatı tipi güneş santrali yatırımlarının hızlanması olacak. Şu anda mevcut rakamlarla çatı tipi güneş projelerinin fizibilitesi 3 yıl ve altına düştü. Türkiye güneş enerjisi sektörü son 5-6 yıldır güneş enerjisinde önemli bir kapasite oluşturdu. Bu sene de ciddi bir kapasite devreye girecektir diye düşünüyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.