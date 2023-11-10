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Ekonomi

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağı bildirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödenmesine yarın başlanacağı bildirildi

Ankara

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