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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemleri gerçekleştiren sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 23.08.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, SGK'da kamuyu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıkça yürütülen "ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması" sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemlerle ilgili kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı belirtildi.

Söz konusu işlemleri gerçekleştiren ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

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