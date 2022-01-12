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Ekonomi

Çalışma hayatının merak edilen soruları uzman videolarıyla cevap buluyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan ve işverenleri, çalışma hayatına dair konular hakkında uzman görüşlerine başvurarak hazırladığı videolarla bilgilendiriyor.

Orhan Onur Gemici   | 12.01.2022
Çalışma hayatının merak edilen soruları uzman videolarıyla cevap buluyor

Ankara

AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlığın bağlı kuruluşu olup çalışma hayatında devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), çalışma hayatını kapsayan konularla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla video serisi başlattı.

Bu ay başlayan ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri ÇASGEM'in resmi sosyal medya hesaplarından #casgemsoruyor etiketiyle yayımlanan videoların her birinde farklı konular ele alınıyor.

Uzman konukların yer aldığı ve soru cevap şeklinde ilerleyen videolarda, başta çalışan ve işverenler olmak üzere, kamuoyunun yakından takip ettiği konulara ilişkin detaylı bilgi veriliyor.

Uzman görüşlerinin görsellerle de desteklendiği videoların, çalışma hayatının paydaşlarına rehberlik etmesi ve ÇASGEM'in tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇASGEM'in sosyal medya hesaplarından bugüne kadar mobbing, arabuluculuk, stres, ilk yardım, proje yönetimi, güvenlik koçluğu, uzaktan eğitim konularını içeren videolar yayımlandı.

ÇASGEM'in resmi hesaplarına YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram platformlarında "casgemkurumsal" adıyla ulaşılabiliyor.

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