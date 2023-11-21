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Ekonomi

Buğday ve çavdar melezi "tritikale" eken tarım işletmesi rekor verim elde etti

Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikale tohumu üretiminde yüzde 100'e yakın artış yaşandı.

Serhat Zafer  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Buğday ve çavdar melezi "tritikale" eken tarım işletmesi rekor verim elde etti Fotoğraf: Çetin Karaçoban/AA

Sivas

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesinde, tritikale tohumu üretimi sürüyor.

Buğday ile arpada kalite ve verim kaybı yaşanan arazi koşullarında yüksek potansiyele sahip, çoğunlukla hayvancılıkta tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikalede bu yıl rekor verim elde edildi.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, işletmelerinde tritikale ve korunga tohumculuğu ile Kangal Akkaraman koyunu yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

İşletmelerinin tritikale tohum dağıtımını tüm bölgelerde sürdürdüğünü belirten Keskin, "Ulaş TİGEM olarak ürettiğimiz tritikale tohumu Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 50'sini karşılamaktadır." dedi.

Keskin, işletmelerinde 2016 yılında ekimine başlanan tritikale tohum üretiminde kısa zamanda Türkiye birincisi olduklarını vurgulayarak, "Geçen yıl üretimimiz 14 bin 500 dekar alanda 3 bin 500 tondu, bu yıl 14 bin 600 dekar alandan 7 bin ton mahsul üretimimiz oldu. Bu yıl rekor verim aldık." dedi.

Ata tohumundan üretim yapılıyor

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin tohum talebini karşıladıklarını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Üretimde yüzde 100 artış var. Zamanında toprak işleme, gübre atma, ilaçlama ve bu yıl yağışın çok güzel olması bize yardımcı oldu. Türkiye'nin 7 bölgesine buradan tohumluk dağıtıyoruz. Gelecek yıl için de aynı büyüklükte alanda ekim yaptık. Tritikalenin sapında bile protein var, hayvan bunu isteyerek tüketiyor. Onun için üreticiler bunu daha çok tercih ediyor. İşin sırrı tohumda, işletmemizde Tatlıcak, Karma-2000 ve Ümran Hanım olmak üzere üç çeşit ata tohumundan üretim yapılıyor."

Keskin, tritikalenin hastalıklara karşı çok dirençli olduğunu ve Türkiye'nin 7 bölgesinde de yetiştiğini sözlerine ekledi.

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