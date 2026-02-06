Dolar
43.61
Euro
51.55
Altın
4,950.11
ETH/USDT
2,031.90
BTC/USDT
69,831.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, avro/TL yüzde 0,60 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

 BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti

Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet