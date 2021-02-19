Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,06, dolar/TL yüzde 1,02, avro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.

Bahar Kara   | 19.02.2021
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, avro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları düşmeye devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı
Sinema oyuncusu Toygun Ateş Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Dolar 6,92 seviyelerinden işlem görüyor

Bu hafta borsa, altın ve avro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Türk ayakkabıcılar, 2020'de ihracattan 700 milyon dolar kazandı

Türk ayakkabıcılar, 2020'de ihracattan 700 milyon dolar kazandı
Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve altın kaybettirdi