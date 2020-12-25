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Ekonomi

Bu hafta borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

Bahar Kara   | 25.12.2020
Bu hafta borsa kazandırdı altın ve döviz kaybettirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.

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