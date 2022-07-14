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Ekonomi

Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem görüyor.

Murat Temizer   | 14.07.2022
Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyede

Ankara

Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 14.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,32 azalışla 97,25 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı marttan bu yana en düşük seviyesine indi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,73 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasını (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona sürüklenebileceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırıyor.

Ayrıca, Çin'deki yeni Kovid-19 salgını dalgası karşısında çeşitli şehirlerde alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri düşüşlere destek oluşturuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in yarın Suudi Arabistan'la başlayacak Orta Doğu temasları da piyasalarda yakından takip edilecek.

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