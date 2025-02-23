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Ekonomi

Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan yanıltıcı haberlere ilişkin soruşturma

Borsa İstanbul pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Borsa İstanbul'daki olağanüstü fiyat hareketlerine neden olan yanıltıcı haberlere ilişkin soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık bu kapsamda, olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) yapılacak inceleme ve raporlama işlemleri ile süreceği bildirildi. ​​​​​​​

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