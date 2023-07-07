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Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarından kaynaklanan tevkifat oranları sıfırlandı

Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan tevkifat sıfırlandı.

Muhammed Said Tanıl  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarından kaynaklanan tevkifat oranları sıfırlandı ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

İstanbul

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12 Ocak 2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1'inci maddesinin son fıkrası değiştirildi.

Kararda, "193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kararın, yayım tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüteceği bildirildi.

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