Borsa İstanbul'da gong ARF Bio Yenilenebilir Enerji için çaldı
Talep toplama sürecini tamamlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin payları, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "ARFYE" koduyla işlem görmeye başladı.
İstanbul
Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ARF Bio Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Acar ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, ARF Bio Yenilenebilir Enerji'nin biyogaz ile yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştiren bir şirket olduğunu söyledi.
Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için yenilenebilir enerji sektörünün enerji arz güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Ergun, "ARF Bio Yenilenebilir Enerji, bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek. Böylece sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacak." dedi.
"İzmir'de 4,8 megavatlık biyogaz santraliyle başladık"
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arslan da şirketleri için 10 yıllık planlamalarında hedef olarak koydukları halka arzı gerçekleştirmekten mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.
Arslan, İzmir'de 4,8 megavatlık biyogaz santraliyle başladıkları yolculukta asıl hedeflerinin bunu sürdürülebilir bir döngü içinde gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Önce biyogaz santralimizi kurduk, daha sonra RePie Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile organik ve organomineral gübre fabrikamızı hayata geçirdik. Tarımsal atıkları katma değerli ürüne dönüştürdük. Bunu yaparken de karbon salınımını azalttık. Karbon salınımını azalttığımız için Birleşmiş Milletlerin en değerli kuruluşlarından biri olan Gold Standard'dan karbon sertifikası almaya hak kazandık. Hem karbon sertifikası satışlarımızla hem organik ve organomineral gübre satışlarımızla hem de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na bağlı elektrik üretimi ve satışlarımızla gelirlerimizi çeşitlendirdik."
Hedeflerinin daha büyük olduğunu ve yeşil döngüyü tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Arslan, "Bugünkü gong töreni, bizim için çok önemli bir eşik olacak. Tüm yatırımcılarımız için de öyle. Bundan sonra Türkiye'de hiç olmayan, dünyada da çok nadir görülen endüstriyel mikroalg üretimini gerçekleştireceğiz. Mikroalg tesisimizi kurarak döngünün dördüncü ayağını da tamamlamış olacağız. Geriye bir ayak kalıyor, o da 50 bin metrekarelik kapalı cam, akıllı sera yatırımı. Böylelikle döngü tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"Geleneksel enerjinin ötesinde bir model"
RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çamlıbel, ARF Bio'nun, Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek inşasında örnek bir model olduğunu dile getirdi.
ARF Bio'nun geleneksel bir enerji üreticisi olmanın ötesine geçtiğine dikkati çeken Çamlıbel, "Bu şirket, atığı sürdürülebilir değere dönüştürüyor. Atığı enerjiye ve tarıma kazandırıyor. Bütüncül, yeni nesil bir yeşil dönüşüm modeli inşa ediyor. Karbonuyla, atığıyla ve gübresiyle aslında döngüsel bir ekonomi şirketi konumundalar." diye konuştu.
Çamlıbel, RePie Portföy'ün 2022'de kurduğu fon vasıtasıyla ARF Bio'ya 98,5 milyon dolar yatırım yaparak şirketin yaklaşık yüzde 95 hissesinin sahibi olduğuna değinerek, bu halka arzın, RePie Portföy'ün öncüsü ve pazar lideri olduğu girişim sermayesi fonlarının yatırımcılarına sunduğu değerin güzel bir örneği olduğunu sözlerine ekledi.
ARF Bio halka arz geliriyle mikroalg ve sera yatırımı yapacak
ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, halka arzdan elde ettiği gelirle mikroalg ve 50 bin metrekarelik kapalı cam sera yatırımı gerçekleştirerek döngüsel yeşil ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tesislerinde hayvansal ve tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve gübre üreten şirket, entegre üretim tesisini biyokimya sanayisi için değerli olan mikroalg üretimini de içerecek şekilde büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Üretim süreçlerinin tamamını negatif karbon politikasıyla yürüten ve elde ettiği karbon kredilerini gelire dönüştüren şirket, yeni yatırımlarla hayvansal ve tarımsal organik atıklardan elde edilen ürün çeşitliliğini artırmayı planlıyor.
Yenilenebilir enerjide entegre yaklaşım
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da kurulan bir yenilenebilir enerji şirketi olduklarını söyledi.
İzmir'de 4,8 megavatlık biyogaz santrallerinin bulunduğunu belirten Arslan, elektrik üretimine başladıktan sonra santralin çıktısı olan fermente edilmiş atıkları organik gübre fabrikasına aktararak entegrasyonu başlattıklarını anlattı.
Arslan, bu dönüşüm sayesinde yılda 50 bin ton organik katı, 50 bin ton da sıvı gübre ürettiklerine değinerek, "Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 biyogaz tesisinin çoğu sadece elektrik üretiyor, biz ise entegre bir yapı kurduk." dedi.
Tesislerini kurarken sadece elektrik üretmeyi değil, sürdürülebilir ve yeşil bir döngü oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çeken Arslan, "Bu nedenle döngünün ikinci halkası olan organik ve organomineral gübre fabrikasını da kurduk. Dolayısıyla bizim gibi planlanmış, geleceğe dönük kapalı bir döngüye sahip başka bir tesis Türkiye'de yok." değerlendirmesinde bulundu.
"Amacımız başarıyı yatırımcılarla paylaşarak büyümek"
Melih Arslan, borsaya kote olmayı şirket kurulurken hedeflediklerini, 2021'de girişim sermayesi yatırım fonuna dönüştükten sonra halka arzı gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Amaçlarının başarıyı yatırımcılarla paylaşarak büyümek olduğunu vurgulayan Arslan, "Çünkü bu döngü dünyada çok nadir, Türkiye'de ise ilk olacak bir model. Bir üretim tesisinin atığı, başka bir üretim tesisinin girdisi olacak. Kapalı, yeşil ve sürdürülebilir bir döngüden bahsediyoruz. Bu yatırımları öz kaynakla yapmak ve elde ettiğimiz başarıyı, geliri yatırımcılarımızla paylaşmak istedik. Bu sebeple halka arz olduk." diye konuştu.
Halka arz gelirleriyle gerçekleştirecekleri mikroalg ve sera yatırımlarına ilişkin bilgi veren Arslan, kurdukları sistemin işleyişine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Döngü şöyle işliyor. Bulunduğumuz bölgedeki organik, hayvansal ve bitkisel atıkları topluyoruz ve bunlardan biyogaz elde ediyoruz. Elde ettiğimiz biyogazla elektrik üretiyoruz. Atıklar fermente edildiği için ortaya çıkan fermente atıklar, gübre tesisimizin girdisi oluyor. Bunları çeşitli minerallerle zenginleştirerek organik ve organomineral gübreye dönüştürüyoruz. Bu gübreler, organik ve sürdürülebilir tarım açısından çok önemli bir ham madde haline geliyor. Halka arz gelirlerimizle bir mikroalg yatırımı gerçekleştireceğiz. Mikroalgler karbondioksit ve güneşle beslenen organik bir canlı. Biyogazın içinde karbondioksit bulunuyor. Bu nedenle biyogazın çıktısı olan karbondioksidi, mikroalglerin girdisi olarak kullanacağız."
Arslan, mikroalg tesisinden elde edilecek ürünlerin ekstraktlarının ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde önemli ham maddeler içerdiğine işaret ederek, "Bu ham maddeleri üretmeyi hedefliyoruz. Mikroalglerin hasadı sonrası ortaya çıkan organik atıklar ise tekrar biyogaz tesisinin girdisi olacak. Ayrıca 50 bin metrekarelik kapalı cam sera yatırımı yapacağız. Cam serada da organik tarım gerçekleştireceğiz. Organik tarım ürünleri hasat edildikten sonra ortaya çıkan organik atıkları da tekrar sistemin başına vererek döngüyü tamamlamış olacağız." dedi.
Bu sayede hem gelirleri çeşitlendireceklerini hem de karbon emisyonunu azaltacaklarını aktaran Arslan, hedeflerinin Türkiye ekonomisine, çevreye ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerlerine düşen görevi yapmak olduğunu sözlerine ekledi.