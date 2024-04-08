Dolar
32.18
Euro
34.84
Altın
2,326.08
ETH/USDT
3,647.90
BTC/USDT
72,448.00
BIST 100
9,708.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.735,75 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Istanbul

Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer kazancıyla 9.714,98 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail hem Filistinlileri hem de bizatihi hakikati katlediyor
Gazze'de öldürülen gazeteciler için İstanbul'da 24 saat canlı yayın yapılacak
Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü duraktaki 4 araca çarptı
Hatay Havalimanı'ndan 9 günde 16 uçuş yapıldı
Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Merkezi Kayıt Kuruluşu 2024 yılı 1. çeyrek panoramasını paylaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu 2024 yılı 1. çeyrek panoramasını paylaştı
TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Merkezi Kayıt Kuruluşundan yeni nesil iletişim: MİM360 MKK İletişim Merkezi

Merkezi Kayıt Kuruluşundan yeni nesil iletişim: MİM360 MKK İletişim Merkezi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet