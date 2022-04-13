Dolar
14.59
Euro
15.81
Altın
1,975.02
ETH/USDT
3,038.30
BTC/USDT
39,891.00
BIST 100
2,484.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.497,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 13.04.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

Günün ilk yarısında 2.497,83 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,04 ve 25,66 puan değer kazancıyla 2.489,42 puan oldu. Toplam işlem hacmi 27,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,21 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD başta olmak üzere küresel ölçekte etkili olan enflasyonun merkez bankalarını daha da şahinleştirebileceğinden endişe edildiğini ancak bu seviyelerin enflasyonda tepe noktası olabileceği beklentisinin dünya borsalarında risk algısını dengelediğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa rekor tazeledi

Borsa rekor tazeledi
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı