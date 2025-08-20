Dolar
40.91
Euro
47.72
Altın
3,342.54
ETH/USDT
4,275.50
BTC/USDT
113,516.00
BIST 100
11,134.73
Universitatea Craiova, Başakşehir maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,05, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alırken, BIST 100 endeksi teknoloji endeksi öncülüğünde genele yayılan alımların da etkisiyle rekor seviyelere yakın bir seyirle günü tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

