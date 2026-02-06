Dolar
43.61
Euro
51.55
Altın
4,950.11
ETH/USDT
2,031.90
BTC/USDT
69,831.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile ulaştırma, en çok kaybettiren holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerinde yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD verilerinin ekonomide beklenenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesine karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışlarla birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB Enflasyon Raporu, cari denge, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı Çin'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek
Küçükçekmece'de su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de hukuk güvenliğinin olduğunu gören yatırım yapmaya geliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti

Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet