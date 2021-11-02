Dolar
9.58
Euro
11.10
Altın
1,788.48
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,533.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın İstanbul Havalimanı'na getirildi
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybederek günü 1.533,05 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.11.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,07 ile madencilik oldu.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirti.

Fed'in varlık alımlarında azaltıma gitmesinin beklendiğini ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının Banka'nın para politikasının geleceği açısından ipuçları verebileceğini ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını aktardı.

Veri gündeminde, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Okullarda yapılan rastgele PCR taramasında çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 747 bin 167'ye çıktı
Pfizer 2021 için Kovid-19 aşısı satış tahminini 36 milyar dolara yükseltti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
'Alerji yapar' diye aşı olmayan Kovid-19 hastası pişmanlık yaşıyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed öncesi yön arayışında

Küresel piyasalar Fed öncesi yön arayışında
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı